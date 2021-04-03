Россиянин бросил в людей страйкбольную гранату

В Саратове неизвестный бросил в людей предмет, похожий на страйкбольную гранату. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел днем около офиса компании «Красная». Россиянин выбросил предмет из машины около толпы горожан. После этого, как отмечается, был хлопок.

В настоящий момент информации о пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы, выясняются причины произошедшего. В ведомстве добавили, что проверка коснется в том числе и деятельности компании, к зданию которой пришли местные жители, чтобы пожаловаться на «начисление платы за коммунальные ресурсы».