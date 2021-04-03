«Ужасающая» авария в автогонках попала на видео

Авария в квалификации к первому этапу ралли-рейдовой гоночной серии Extreme E, проходящей в Саудовской Аравии, попала на видео. Оно доступно в Twitter-аккаунте соревнований.

Внедорожник немки Клаудии Хюртген подскочил на неровностях трассы, завалился на левый бок и несколько раз перевернулся. Гонщица не пострадала, однако пользователи сети в комментариях назвали аварию «ужасающей».

В августе 2020 года «самая страшная авария» в мотогонках также попала на видео. Один из гонщиков не смог войти в поворот, потерял управление и вылетел из мотоцикла. В процессе он зацепил другого гонщика, который также не смог удержаться за рулем и кубарем покатился по земле вдоль трассы.