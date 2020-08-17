«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео

Итальянский и французский мотогонщики Франко Морбиделли и Джоанн Зарко попали в аварию на этапе Гран-при в Австрии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MotoGP.

В эпизоде, который попал на видео, один из гонщиков не смог войти в поворот, потерял управление и вылетел из мотоцикла. В процессе он зацепил другого гонщика, который также не смог удержаться за рулем и кубарем покатился по земле вдоль трассы. Байки отскочили в сторону, разваливаясь на части в воздухе. «Одна из самых страшных аварий, которые вы могли видеть», — гласит описание ролика.

По информации издания The Sun, скорость гонщиков на повороте составляла примерно 200 миль в час, то есть более 320 километров в час. Байки оказались полностью неисправны, но сами гонщики избежали серьезных травм. Они смогли подняться без посторонней помощи.

20 июля сообщалось, что испанский мотогонщик Марк Маркес попал в аварию на этапе Гран-при в Испании. Маркес упал с мотоцикла на скорости 160 километров в час, вылетел с трассы и получил перелом правой плечевой кости.