Французский гонщик оценил российское бездорожье

Французский мотогонщик Ксавье де Султре, многократный участник ралли-рейда «Дакар» в интервью YouTube-каналу ралли-марафона «Шелкового пути» оценил российское бездорожье.

Де Султре заявил, что дороги в сибирской тайге достаточно быстрые, хотя и труднопроходимые. «Даже на тяжелых участках можно было выжимать 80 километров в час. На этом этапе я подумал: если все трассы в России такие, то для меня это очень круто», — посчитал француз.

Гонщик добавил, что ему очень понравилось в России. «Это прекрасное чувство. Мы думали, что будет снег и холод, но все оказалось не так, а на берегах озера Байкал — потрясающие ландшафты. Я не увидел там никаких медведей», — рассказал он.

Де Султре участвовал в «Шелковом пути» 2019 года, который проходил по территории России, Монголии и Китая. Француз, выступавший за команду Yamaha, сошел с гонки на втором этапе.