Гонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов

Гонщик ралли «Дакар-2020», управляя мотовездеходом, на скорости перевернулся через капот, без остановок продолжил движение и восхитил фанатов. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте марафона.

Пользователи сети в комментариях к посту оценили трюк гонщика. «Захватывающе!» — написал Edwin Gamboa. «И он продолжает ехать, как будто ничего не случилось», — удивился Tendekai Manika. А юзер с ником Fahad заметил: «Вот почему я люблю "Дакар"».

Инцидент произошел на девятом спецучастке гонки во время преодоления дюны. Его зафиксировала камера в кабине одного из грузовиков. Кто именно был за рулем мотовездехода, не уточняется.

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