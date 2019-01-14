Российский гонщик перевернулся во время ралли «Дакар»

Российский гонщик Сергей Карякин перевернулся на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар-2019». Он сильно повредил автомобиль и потерял шансы на победу в соревновании. Видеозапись происшествия опубликована в понедельник, 14 января, в официальном Twitter гонок.

До аварии Карякин был вторым в общем зачете и отставал от лидера на 13 минут 31 секунду.

Ранее сообщалось, что экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова наехал на зрителя во время ралли-марафона «Дакар».

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