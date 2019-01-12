Наехавший на зрителя «Дакара» российский экипаж объяснился

Руководитель российской команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал инцидент с участием экипажа Андрея Каргинова на ралли-марафоне «Дакар». Его слова приводятся на сайте команды.

По словам Чагина, зритель, споткнувшись о песок, оказался на траектории движения грузовика. «Андрей не видел этого. Потому что это был подъем — видно только небо и часть горы в лобовое стекло. О случившемся он узнал только по прибытии на бивак», — заявил руководитель.

Глава «КамАЗ-мастера» добавил, что удивлен решением о дисквалификации экипажа. «Но решение судей не можем опротестовать. Вынуждены принимать его и продолжать гонку тремя экипажами», — отметил Чагин.

Ранее стало известно, что экипаж Каргинова наехал на зрителя во время ралли-марафона. После случившегося «КамАЗ-мастер» продолжил гонку и не оказал пострадавшему помощь. В результате мужчина получил перелом бедренной кости.

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