Российская команда «КамАЗ-мастер» выиграла «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Соревнования проходили в Саудовской Аравии. Каргинов проехал последний 12-й этап дистанции за один час 28 минут и 41 секунду. Общее время россиянина составило 46 часов 33 минуты 36 секунд. Вторым стал экипаж «КамАЗа» под управлением Антона Шибалова, отставший от победителя на 42 минуты и 26 секунд. Третье место занял белорус Сергей Вязович из команды МАЗ — отставание два часа четыре минуты и 42 секунды.

Победитель трех прошлых «Дакаров» — Эдуард Николаев — выбыл из числа участников гонки. Из-за поломки его экипаж не смог самостоятельно завершить один из этапов.

43-летний Каргинов второй раз стал победителем «Дакара». До этого россиянин завоевал титул в 2014 году, когда ралли-марафон состоялся в Южной Америке.

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