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В Крыму посоветовали НАТО и Киеву «не будить русского медведя»

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Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинским агрессорам и НАТО напомнили, что часто военные действия против России заканчиваются катастрофой и поражением. Таким образом высказался сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, передает РИА Новости.

Он отметил, что в отечественной истории были моменты, когда подобные угрозы оборачивались катастрофическими последствиями «именно для агрессоров». «Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила», — заявил Чегринец.

Он также посоветовал «не будить русского медведя». «Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести», — добавил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона.

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