Боец MMA Шлеменко назвал последствия для устроившего ДТП блогера Эдварда Била

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал последствия для устроившего ДТП блогера Эдварда Била. Его слова приводит Sport24.

Шлеменко заявил, что для блогера пришло время отвечать за хулиганское поведение. «Это будет показательное дело. Сейчас тот шанс, когда на примере Била могут показать, что это может обернуться серьезным наказанием. Тут нужно реагировать жестко», — добавил боец. Он осудил поведение россиянина и посчитал, что тот должен был думать об окружающих его людях.

Авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади в Москве. Пострадавшая в ДТП россиянка находится в коме. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

Тверской суд Москвы не стал арестовывать Била. Ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной и интернет-связью.