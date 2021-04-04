В Санкт-Петербурге избили рассказавшего про жизнь с ВИЧ блогера

В центре Санкт-Петербурга избили блогера Илью Бронского, рассказавшего про жизнь в России с ВИЧ-инфекцией. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Бронский утверждает, что полный рыжеволосый парень в темной куртке окликнул его при переходе двора между Большой и Малой Конюшенной, обозвав «спидозным», после чего ударил по лицу. «Далее нападавший просто убежал», — отметил блогер в разговоре с журналистами «Медиазоны».

Пострадавший отправился в травмпункт и сделал рентген. Врачи выявили у него перелом костей носа. Блогер планирует обратиться в полицию.

Бронский считает, что его атаковали из-за интервью для TJournal. По его словам, после выхода статьи о ВИЧ ему в соцсетях начали поступать угрозы. «Ну, видимо, угрозы были не пустые. Еду в травму», — посетовал он.

В марте сообщалось, что популярный российский TikTok-блогер Кирилл Вольвачев, на канал которого подписаны почти два миллиона человек, написал в полицию заявление о том, что его обокрали. По его словам, у него дважды украли деньги в общем доме.