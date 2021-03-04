Популярного российского блогера дважды обокрали в доме

Популярный российский TikTok-блогер Кирилл Вольвачев, на канал которого подписаны почти два миллиона человек, написал в полицию заявление о том, что его обокрали. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

По словам потерпевшего, который в настоящее время проживает в подмосковном TikTok-хаусе PopStar, у него дважды украли деньги в общем доме. В тумбочке лежали 230 тысяч рублей, причем об этом знали все остальные жители. В середине февраля у юноши украли 165 тысяч рублей, однако тогда он решил не обращаться в полицию и попытался вычислить вора самостоятельно. Однако позже проблема лишь усугубилась: ночью 2 марта из его «хранилища» пропали еще 15 тысяч.

Журналисты отметили, что, пока Вольвачев подавал заявление в отделении полиции, организатор его TikTok-хауса Дмитрий Орлов экстренно съехал из блогерского дома. В настоящее время стражи правопорядка проводят проверку.

В сентябре российскую блогершу Аиду Алиеву обокрала ее домработница из Туркменистана. В число пропавших вещей вошли часы марок Audemars Piguet и Rolex, кольца с бриллиантом и топазом, обручальные кольца, а также вещи отца, в том числе орден Святого Александра Невского.