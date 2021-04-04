Иностранная журналистка назвала главные отличительные черты россиян

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен, которая 15 лет работает репортером в России, назвала главные отличительные черты россиян. Своими впечатлениями о жизни в России она поделилась с читателями Göteborgs-Posten.

Лаурен свободно владеет русским, до переезда в Санкт-Петербург жила в Москве. Она считает, что россиянам свойственно закрывать глаза на проблемы в стране. «Мне важно сохранять остроту чувств. Очень важно реагировать на все, что неправильно», — поделилась журналистка.

Репортер также заметила, что жители России тесно связаны с родной культурой и историей. По ее словам, россияне любят читать произведения классиков, ценят поэзию и художественную литературу.

По мнению журналистки, в России легко социализироваться. Для этого достаточно сесть за стол, открыть бутылку вина и разговаривать, считает она. Лаурен утверждает, что такие беседы всегда оказываются интересными, и разговор быстро перетекает на важные темы. По ее словам, русские люди редко обсуждают погоду, зато поднимают философские вопросы, в том числе о смерти и любви.

Ранее она удивилась вылезающим из канализации комарам в Санкт-Петербурге. Лаурен описала культурную столицу России как город, который славится «отвратительнейшим сырым климатом».