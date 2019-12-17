Шведская журналистка удивилась походам российских детей в театры

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен удивилась тому, что российским детям с раннего детства прививают любовь к театру, балету и классической музыке.

Журналистка заметила, что в Большой или Мариинский театр родители часто приходят вместе со своими детьми. По ее словам, в России не считают, что высокая культура предназначена только для взрослых. «Напротив. Дети тоже должны ценить балет и классическую музыку», — заметила она.

Лаурен вместе с дочерью попала на детское представление в Мариинском театре. Женщина удивилась, что российские дети в течение двух часов спокойно слушали композиции Модеста Мусоргского, Мориса Равеля, Эдварда Грига и Николая Римского-Корсакова, в то время как шведские школьники уже «разнесли бы весь зал».

Ранее сообщалось о разработке программы «Культурные нормативы школьников», в рамках которой дети будут изучать семь направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Отбор произведений проводился по их культурной и исторической значимости.

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