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В России выявили 8817 новых случаев коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 8817. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 4 580 894. Об этом в воскресенье, 4 апреля, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции передает в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — там известно о 1901 новом случае COVID-19. Лидерами по суточному росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (711) и Московская область (598). Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Еврейской автономной области (3), Тыве (2) и Магаданской области (1).

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 357 смертей пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, всего за время пандемии скончались 100 374 человека с подтвержденным диагнозом.

При этом известно, что число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 8212. За все время выздоровел 4 204 081 пациент.

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