Эксперты назвали стоящую перед Россией новую угрозу. Они заявили «Газете.Ru», что необходимо принять меры, чтобы избежать последствий для сельского хозяйства из-за изменения климата.

Так специалисты прокомментировали предупреждение ООН о беспрецедентной угрозе нехватки еды из-за изменения климата и проблем в сельском хозяйстве.

Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов заявил, что усилия и инвестиции для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии и генную инженерию, «уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений». По его словам, климатические проблемы касаются и России, несмотря на то, что с 1990 года урожайность в стране растет.

Сафонов отметил, что в 2010 и 2012 годах из-за засух аграрии лишились 33 и 25 процентов урожая зерна, природные катаклизмы продолжают «вредить сельскому хозяйству», уничтожая угодья и урожаи. К 2040 году из-за климатических изменений урожайность может снизиться на 20 процентов, предупредил эксперт.

Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин в свою очередь отметил увеличение количества засух в Нижнем Поволжье. Он заявил, что это произошло из-за глобального потепления, и спрогнозировал снижение урожайности на юге европейской части России. «Эти негативные тенденции охватывают и Россию, хотя, конечно, в гораздо большей степени это затрагивает Азию и Африку», — заключил Кокорин.

Он посоветовал внедрять новые технологии в сельском хозяйстве и использовать новые культуры. Также, по словам эксперта, ситуация будет нормальной, если все страны «выполнят свои обещания по снижению выбросов углерода».

26 марта американский лидер Джо Байден пригласил российского президента Владимира Путина на переговоры по климату, которые запланированы на 22-23 апреля в онлайн-формате. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Природные бедствия, изменения климата, проблемы в сельском хозяйстве усугубляются последствиями пандемии коронавируса. Все это грозит миру беспрецедентной нехваткой еды.