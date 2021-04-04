Появились подробности гибели 14-летнего сына худрука театра «Непоседы» под Москвой

Появились подробности гибели 14-летнего сына худрука театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян в подмосковном Солнечногорске. О них рассказал пиар-директор Петро Шекшеев, передает «360» в своем Telegram-канале.

«Вчера произошел несчастный случай. Никакого конфликта и самоубийства не было», — заявил собеседник канала. Однако, по его словам, что именно произошло — все же пока остается неизвестным.

Шекшеев предположил, что мальчик мог погибнуть в результате неудачного трюка — он увлекался экстремальными видами спорта. PR-директор добавил, что рядом с телом школьника нашли телефон, в настоящее время он находится в полиции.

О гибели сына руководителя театра «Непоседы» стало известно ранее в воскресенье, 4 апреля. Накануне семья собралась в частном доме, чтобы отметить день рождения юноши. В какой-то момент именинник остался один в своей комнате на третьем этаже, позднее его бабушка зашла в помещение и увидела открытое окно. Впоследствии тело школьника обнаружили на улице.

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