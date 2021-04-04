Под Москвой погиб 14-летний сын руководителя театра «Непоседы»

В подмосковном Солнечногорске погиб 14-летний сын руководителя театра-студии «Непоседы» Кирилл Пинджонян. Как сообщает РЕН ТВ, он упал с крыши частного дома. По предварительной версии, это произошло в результате несчастного случая.

«Свидетелей не было. Это произошло в частном доме, — рассказал телеканалу PR-директор театра Петр Шекшеев. — Бабушка поднялась к Кириллу на третьем этаже и увидела открытое окно. Он вылез на крышу, и там произошел несчастный случай. Либо он делал селфи и поскользнулся, либо какой-то трюк. Он увлекался экстремальными видами спорта».

По его словам, у ребенка не было конфликтов с семьей. Накануне прошел его день рождения и в воскресенье праздник должен был продолжиться.

Кирилл Пинджонян активно участвовал в работе театра-студии, был ведущим концертных программ «Непосед» и ежегодного телепроекта «Взрослые дети», отмечает радиостанция «Говорит Москва».