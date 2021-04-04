Раскрыта причина гибели 14-летнего сына худрука театра «Непоседы»

14-летний сын художественного руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян забрался на крышу загородного дома в подмосковном Солнечногорске, чтобы выполнить трюк или сделать фотографию, однако поскользнулся и неудачно упал. Такую причину ТАСС назвал пиар-директор Петро Шекшеев.

Трагедия произошла около 23:00 в субботу, 3 апреля. Подросток находился в своей комнате на третьем этаже. Когда к нему поднялась бабушка, чтобы пожелать спокойной ночи, она обратила внимание на то, что окно открыто. По словам представителя «Непосед», школьник, вероятнее всего, выбрался на крышу для фотографирования. «Обнаружили тело уже внизу, к сожалению, неудачно приземлился», — пояснил Шекшеев.

В связи с произошедшим театр отменит празднование 30-летнего юбилея коллектива, который намечался на 12 апреля.

Следственный отдел по Солнечногорску СК России начал проверку по факту смерти мальчика. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила, что, по предварительным данным, ребенок выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования. Семья погибшего и сам ребенок характеризуются положительно.

Ранее Шекшеев назвал смерть мальчика несчастным случаем. По его словам, никакого конфликта и самоубийства не было. Пиар-директор предположил, что ребенок мог погибнуть в результате неудачного трюка — он увлекался экстремальными видами спорта. Рядом с телом школьника нашли телефон, в настоящее время он находится в полиции.

О гибели сына руководителя театра «Непоседы» стало известно ранее в воскресенье, 4 апреля. Накануне семья собралась в частном доме, чтобы отметить день рождения юноши.