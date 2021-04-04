Перечислены скрытые симптомы сердечного приступа

Специалисты Британского фонда сердца перечислили скрытые симптомы сердечного приступа, напомнив о необходимости обращать внимание на детали. Об этом сообщает издание Express.

По данным медиков, о сердечном приступе может свидетельствовать длительный дискомфорт в груди, который распространяется на шею, спину, руки или желудок человека. Тошнота, одышка или головокружение также могут оказаться первым признаком опасного приступа.

Кроме того, чувство страха или тревоги, панические атаки могут свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе.

Как считают специалисты, симптомы недуга могут беспокоить человека в течение нескольких дней или появляться внезапно. Врачи напомнили о необходимости незамедлительно обращаться к медикам в случае появления соответствующих признаков сердечного приступа.

Ранее детский хирург хирургического отделения №2 РДКБ РНИМУ имени Пирогова Алексей Степанов заявил, что инфаркт кишечника происходит на фоне закупорки артериальных и венозных сосудов тромбами, в результате чего может развиваться некротизация стенок кишечника, воспаление в брюшной полости и перитонит. Лечение инфаркта кишечника в результате заворота или острого мезентериального тромбоза только хирургическое, напомнил врач.