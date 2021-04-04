Россиянам назвали лучшее время для оформления ипотеки

Риелтор Павел Боровиков назвал лучшее время для того, чтобы начать оформление ипотеки. Его слова приводит портал «Ридус».

По словам эксперта, сейчас в стране ипотечная ставка почти что равна уровню инфляции, что означает, что с оформлением ипотеки лучше поторопиться. Поэтому он посоветовал россиянам брать ипотеку уже в ближайшие месяцы.

«Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5 процента, и реальная инфляция тоже в районе 5,5-6 процентов. Таким образом, реальная ставка по ипотеке практически равна нулю», — сказал риелтор.

При этом другой специалист из той же отрасли посоветовала проявить осторожность, заявив, что «ставки непредсказуемы».

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года в России начнут тестировать цифровую ипотеку. В стране планируется запустить соответствующий пилотный проект, однако для тестирования выдачи цифровой ипотеки потребуются нормативные изменения. Будущий продукт предусматривает электронную регистрацию жилищного кредита в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий.

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