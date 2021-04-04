В российском регионе начались поиски убивающего собак тигра

Тигра, убившего с конца января больше 10 бездомных собак, ищут сотрудники охотнадзора в Хасанском районе Приморского края. Об этом со ссылкой на центр «Амурский тигр» сообщает ТАСС.

По словам заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового, хищника привлекают свалки мусора, на которых обитают бездомные собаки.

«Лучшей приманки для молодого тигра, а мы уверены, что имеем дело именно с таким, и не придумаешь. Когда уже стало понятно, что, несмотря на принимаемые меры, зверь не уходит, запросили и получили разрешение от Росприроднадзора на отлов», — приводит его слова агентство.

Для того, чтобы поймать животное, специалисты расставили ловушки, однако пока тигр обходит их. Если он все же попадется, то его планируют отвезти на другую территорию.

При этом сотрудники центра не видят ничего противоестественного в таком поведении хищника. По их мнению, нападения на собак связаны с большой популяцией тигра в районе и высокой конкуренцией между особями.

Обитающий в Приморском крае амурский тигр — самый крупный из тигров и один из самых редких, он занесен в международную Красную книгу. В настоящее время на Дальнем Востоке насчитывается около 600 особей амурского тигра — это 95 процентов от их мировой популяции. Небольшое число хищников также обитает на территории Китая.

Ранее на видео попал белый медведь, который пришел на детскую площадку в арктическом поселке Диксон в Красноярском крае. Полицейским пришлось стрелять в воздух для того, чтобы прогнать хищника.