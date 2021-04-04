Опубликовано видео из операционной в горящем российском кардиоцентре

Момент операции из горящей больницы в Благовещенске попал на видео. Его в воскресенье, 4 апреля, опубликовал РЕН ТВ.

На записи видно, как за окном работают пожарные и как они борются с пламенем. В то время, когда шла операция на сердце пациента, огонь охватил кровлю здания, из-за чего в кардиоцентре было сильное задымление. При этом медики не остановились и продолжили оперировать больного.

«Работаем. Не закончим», — заявил в заключение автор ролика.

Ранее стало известно, что пациент, прооперированный в горящем кардиологическом центре в Благовещенске, сейчас находится в сознании. Его состояние оценивается как тяжелое. При этом отмечается, что послеоперационный период проходит без осложнений.

В благовещенском кардиоцентре произошел пожар 2 апреля. Уточняется, что когда здание загорелось, операция была начата и прерывать ее было нельзя, в связи с чем медики приняли решение оставаться на местах.