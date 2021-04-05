Пенсионер отбился от пытавшегося похитить его автомобиль вооруженного угонщика

Пенсионер в американском городе Атланта, штат Джорджия, помешал вооруженному угонщику похитить его автомобиль. На видео произошедшего обратило внимание издание Unilad.

Полиция Атланты опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как высокий худой подросток слоняется без дела, в то время как 82-летний мужчина подъезжает на автомобиле к автозаправочной станции. Юноша подходит к мужчине, и они разговаривают в течение какого-то времени. После этого грабитель достает пистолет и требует, чтобы ему отдали ключи от автомобиля.

Несмотря на почтенный возраст, пенсионер мгновенно набрасывается на угонщика и валит его на землю. Хотя подростку удается вырваться и сесть в машину, он не смог завести автомобиль и в конце концов сбежал с места происшествия.

После побега угонщика ключи от машины были найдены на земле.

В результате произошедшего мужчина не получил серьезных травм, но рассказал полиции, что повредил руку во время драки. Полицейские просят общественность помощь разыскать подозреваемого.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница австралийского штата Квинсленд повалила на землю укравшего у нее сумочку грабителя. В ходе борьбы женщина взяла грабителя в захват и отобрала сумочку.