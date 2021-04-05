Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал к справедливости в деле устроившего ДТП блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля). Его слова приводит Sport24.

Губерниев посчитал, что блогер должен понести наказание по всей строгости закона. «Сложно сказать, повлиял ли его контент на такое происшествие. Естественно, желаю потерпевшей здоровья, а чувак должен быть наказан по полной программе, если его вина будет доказана», — заявил он.

Авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади в Москве. Пострадавшая в ДТП россиянка находится в коме. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

Тверской суд Москвы не стал арестовывать Била. Ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной и интернет-связью.

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