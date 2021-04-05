В IBU пожаловались на самоуверенность принимающих допинг российских биатлонистов

Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабре пожаловалcя на самоуверенность принимающих допинг российских биатлонистов. Его слова приводит VG.

«Как-то раз я сказал одному русскому: "Похоже, вы употребляете какой-то сильнодействующий допинг". А он ответил: "Вы никогда не узнаете, что мы делаем". Он сказал это абсолютно серьезно!» — описал ситуацию Каррабре. По его мнению, россияне были слишком уверены в себе и думали, что их никогда не поймают.

Каррабре добавил, что когда IBU руководил Андерс Бессеберг, допинг-пробы российских биатлонистов оставались чистыми при аномальных показателях. Позже он сдал пробирки россиян в неаккредитованную лабораторию, где в пробах был найден синтетический эритропоэтин.

В январе Бессеберга заподозрили в безосновательной защите интересов России в антидопинговом контексте. Позже стало известно, что он участвовал в коррупционных схемах и пользовался услугами проституток на деньги российской делегации. Издание InsideTheGames также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб россиян.