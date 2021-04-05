В Минздраве раскрыли последствия COVID-19 для людей с заболеваниями сердца

Пандемия COVID-19 сказалась на людях с заболеваниями сердца и сосудов. Последствия раскрыл главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов, передает РИА Новости.

По словам Бойцова, у тех, кто перенес коронавирус, вырос риск осложнений. Те, кто не болели, столкнулись с гиподинамией, увеличением массы тела, ростом потребления алкоголя, увеличением уровня стресса, тревожно-депрессивными расстройствами.

Медик уточнил, что после коронавируса у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может увеличиваться риск осложнений, в том числе летальных. По его мнению, роль сыграли изменения в оказании экстренной и плановой медпомощи, снижение ее доступности и страх людей обращаться в больницы.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после прививки «Спутником V» можно заболеть коронавирусом, если не прошло три недели после второй прививки, но болезнь будет протекать в легкой форме. Он добавил, что, если человек заболевает на третий-пятый день после введения первого компонента препарата, ситуация может осложниться.