Российские власти пообещали справиться с ростом цен на удобрения

Российские власти справятся с ростом цен на минеральные удобрения, пообещал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется», — заверил он.

В середине марта стало известно, что Минсельхоз разработал проект постановления о соглашениях с бизнесом по снижению или поддержанию цен на минеральные удобрения. Предполагалось, что документ «позволит стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ».

Против заморозки выступали фермеры, они утверждали, что цена находится на пике. Экспортные доходы аграриев ранее были сокращены из-за ввода плавающих вывозных пошлин на зерно.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что действующий механизм регулирования цен на удобрения признали работоспособным и не давали поручений по разработке механизма заморозки цен.