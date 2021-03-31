У белорусской экономики не нашли перспектив

В текущем и следующем году белорусская экономика продолжит стагнировать, перспектив выйти на траекторию устойчивого роста у нее нет. К такому выводу пришел Евразийский банк развития (ЕАБР). Макроэкономический прогноз опубликован на сайте организации.

Банк учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году, в настоящее время его участниками также являются Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, однако их вклад в уставной капитал незначителен, не более процента. Организация занимается содействием развитию рыночной экономики в государствах-членах.

По оценке ЕАБР, даже при реализации рискового сценария экономика стран-участниц вырастет на 3,3 процента, хотя рост в мире окажется выше — 5,7 процента. Однако в Белоруссии, уверены они, показатель не превысит 1,1 процента.

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Другими словам, республика продолжит отставать от стран мира. Этому способствует низкая производительность труда на госпредприятиях, диспропорции в распределении финансовых ресурсов, ужесточение инвестиционного климата в стране и ожидаемое ужесточение налогово-бюджетной политики.

Эксперты отметили, что в 2020 году сильно ухудшились финансовые результаты предприятий в республике. Чистая прибыль сократилась на 42,6 процента, количество убыточных предприятий выросло на 11,2 процента, а их доля достигла 15,1 процента.

В начале 2021 года экономическая активность остается слабой, основная часть роста пришлась на нефтепереработку (сказался эффект низкой базы прошлого года) и продажу калийных удобрений. Также сказалось увеличение тепло- и электрогенерации из-за холодной зимы. При этом инфляция остается высокой, иностранные инвестиции падают.

Согласно докладу Всемирного банка, еще в конце 2019 года Белоруссия была крупнейшим международным должником России. Сумма составила 8,1 миллиарда долларов. Осенью 2020 года страны договорились о новых кредитах, а еще летом — о пересмотре условий ранее выданного кредита.