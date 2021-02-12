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Лукашенко поручил «вырезать» торговцев импортом

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Фото: @greenmarketby

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проверить одну из торговых компаний, которая, по его словам, пренебрегает белорусской продукцией. Об этом сообщает портал Tut.by.

По его словам, эту компанию «просто сейчас вырезают» за то, что она продает «египетскую картошку», «польские яблоки», «литовскую продукцию». Лукашенко заявил, что «лично поручил своим людям пройти и посмотреть».

Глава государства подчеркнул, что решение им «выстрадано», а по-другому относиться к компании он не может. Он указал, что власти будут поддерживать белорусские производственные компании, а им нужно куда-то девать свою продукцию.

По мнению издания, Лукашенко говорит о сети гипермаркетов Green. На прошлой неделе в минский офис «Гринрозницы» пришли сотрудники департамента финансовых расследований. По неподтвержденным данным, задержан один из руководителей компании, поводом стало политическое высказывание. В самой «Гринрознице», комментируя это сообщение, отметили только, что в настоящее время счета у компании не блокированы, а сотрудники находятся на рабочих местах.

В республике с 9 августа, дня президентских выборов, продолжаются беспрецедентные протесты против Лукашенко. Одним из продвигаемых оппозицией способов стал отказ от покупок продукции государственных предприятий. Противники бессменного президента считают, что таким образом лишат нынешнее руководство страны денег.

В конце февраля Лукашенко должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По данным российских СМИ, стороны будут обговаривать детали нового кредита в размере трех миллиардов долларов. Минск пока опровергает эту информацию.

В ближайшие полгода республика ожидает 500 миллионов долларов от России по предыдущему кредиту. Ранее на ее счета уже поступил миллиард долларов.

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