В России выявили 8646 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 8646. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 4 589 540. Об этом в понедельник, 5 апреля, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции передает в своем Telegram-канале.

8646 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки по состоянию на 5 апреля

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — там известно о 1876 новых случаях COVID-19. Лидерами по суточному росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (707) и Московская область (593). Наименьшие темпы прироста зафиксированы в республике Тыве, Еврейской автономной области и Магаданской области (по два случая).

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 343 смерти пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, всего за время пандемии скончались 100 717 человек с подтвержденным диагнозом.

Также известно, что число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 7052. За все время выздоровели 4 211 133 человек.