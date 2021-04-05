Телеканал показал формулу наркотика в прямом эфире

Ведущий научный сотрудник Института органического синтеза Кристапс Яудземс заметил формулу наркотика на экране с иллюстрацией вакцины от COVID-19 в сюжете программы Латвийского общественного телевидения. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Вам кто-то остроумный добавил амфетамин в вакцину», — написал химик. Редакция телеканала пока никак не прокомментировала произошедшее.

При этом в самом сюжете ничего не говорили о наркотиках. Вероятно, формула на экране была показана в прямом эфире в качестве элемента дизайна, когда для иллюстрации была выбрана одна из случайных формул.

В марте на ведущего колумбийского спортивного канала ESPN Colombia Карлоса Ордуса (Carlos Orduz) во время прямого эфира упал экран. В сети опубликован ролик с произошедшим. На нем видно, как конструкция падет на мужчину и за секунду придавливает журналиста к столу. Позднее Ордус написал в Twitter, что не госпитализирован и серьезных травм не получил.