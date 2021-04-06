Россияне съели минимум говядины за десять лет

Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4 процента, до 1,94 миллиона тонн. Об этом сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, пишет «Коммерсантъ» .

По оценкам экспертов, этот показатель стал рекордно низким за последние десять лет. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин пояснил, что причиной снижения потребления говядины стало отсутствие у россиян уверенности в будущих доходах, экономия и переход на более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину.

Также выяснилось, что одновременно со снижением внутреннего спроса на 103 процента увеличился экспорт говядины, до 20 тысяч тонн. При этом 45 процентов поставок пришлось на Китай.

В декабре 2020 года в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) предупредили, что отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года в России приведет к резкому росту цен на продукт, возможно, более чем на треть. По мнению организации, таким образом сама по себе говядина станет недоступной для большинства населения, но подорожание коснется и широкого ассортимента мясной продукции. Речь идет о детском питании, социальном питании в дошкольных учреждениях, полуфабрикатах, колбасах, продуктах для гостинично-ресторанного бизнеса. Также в НСМ тогда отметили, что говядина постоянно дорожала в 2019 году. В 2020-м она так же выросла в цене и за девять месяцев прибавила 17,5 процента. После этого в Минсельхозе заявили, что не ожидают изменения цен.