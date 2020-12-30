Путин подписал закон о регулировании цен на продукты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству самому решать, когда регулировать цены на продукты. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время правительство может устанавливать максимальные цены (на срок до 90 дней), если в одном или нескольких регионах они выросли на 30 процентов и более в течение 30 дней. Составление списка продуктов в законопроекте также отводится на усмотрение правительства.

На данный момент перечень включает в себя говядину, свинину, баранину, курицу, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки. Вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков указывал, закон позволит правительству более оперативно реагировать на цены в магазинах.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сказал, что введение госрегулирования цен на продукты сломает принципы экономики, и пообещал, что власти до этого не дойдут.