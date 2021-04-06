Байден оценил скорость распространения мутаций COVID-19 в США

Президент США Джо Байден оценил скорость распространения мутаций COVID-19 по стране. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер заявил, что новые мутации коронавирусной инфекции быстро распространяются в Соединенных Штатах, и число новых случаев заражения снова растет. «Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой», — подчеркнул он.

Байден выразил надежду на то, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы они смогли начать предоставлять их другим странам. «Мы не может просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире», — отметил он.

Ранее в США зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который ранее был обнаружен в Индии. Специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии подтвердили, что в области залива Сан-Франциско был найден данный вариант вируса. По их информации, еще семь предполагаемых случаев заражения индийским штаммом проходят проверку.