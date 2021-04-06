«Фаберже» создаст яйцо к десятилетию «Игры престолов» за миллионы долларов

Ювелирная компания «Фаберже» анонсировала создание драгоценного яйца в честь десятилетия с момента выхода первого эпизода «Игры престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Цена инкрустированного бриллиантами и рубинами изделия составит 2,2 миллиона долларов. Над его дизайном работали ведущий специалист Faberge Ltd Лийса Таллгрен совместно с художницей по костюмам сериала Мишель Клэптон. Раскрытое яйцо представляет собой «распростершего крылья алого дракона и миниатюрную корону, которую могла бы носить Дейенерис Таргариен, если бы она смогла занять Железный трон», указали в компании.

Анонс яйца был приурочен к наступлению католической Пасхи. Сама драгоценность будет показана позднее.

В августе 2020 года стало известно, что британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», забрала домой трон со съемок, на котором ее героиню коронуют в финале сериала. Она поделилась снимком реквизита в сториз на своей странице в Instagram. «Добро пожаловать домой», — подписала актриса снимок. Также аналогичную фотографию разместил в сториз ее супруг, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. «Вот такие новости», — поделился он с подписчиками.