Члена ОНК Москвы Литвинович досрочно освободили от должности

В Общественной палате России (ОП РФ) удовлетворили представление Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович. Об этом говорится в Telegram-канале Общественной палаты.

«Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК города Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК города Москвы Марины Литвинович», — говорится в тексте.

Как заявил заместитель председателя Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, Литвинович является активным членом ОНК, однако с ее стороны было зафиксировано «слишком много нарушений как регламента работы ОНК, так и Кодекса этики».

«Мы понимаем, что если ОНК не будет работать как единый сплоченный коллектив, — а по закону это именно такой коллективный орган общественного контроля, — то слишком много соблазнов возникает: использовать свой статус для получения информации по следствию и использовать ее в своих каких-то интересах, ангажированно публично выступать по тому или иному подследственному или заключенному», — пояснил Холодов.

Ранее Литвинович сообщила, что ОНК столицы проголосовала за начало процесса о ее исключении из комиссии. По ее словам, решение было принято из-за того, что она разгласила в интервью телеканалу «Дождь» данные следствия, которое велось в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь.