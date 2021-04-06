Елизавета II лишила рыцарских званий мошенников и насильников

Британская королева Елизавета II лишила рыцарских званий девять человек в 2020 году, за последние десять лет эта участь постигла 70 человек. Издание The Times обратило внимание на этот показатель и назвало его рекордным.

В частности, в прошлом году расположение и уважение монаршей особы утратили продюсер Харви Вайнштейн, уличенный в изнасилованиях бывший помощник Тони Блэра и Джона Мэйджора Марк Роберт Адамс, пойманный на мошенничестве финансовый директор BT Ханиф Мохамед Лалани, а также ряд других людей, замешанных в мошенничестве или преступлениях сексуального характера.

Отмечается, что за годы своего правления Елизавета II лишила званий 186 человек. Среди этих людей оказались работавшие на советскую разведку Ким Филби и Энтони Блант, бывшие министры Джон Профумо и Крис Хьюн, а также Роберт Мугабе и Николае Чаушеску.

Согласно существующей практике, почетных званий удостаиваются выдающиеся британские подданные и граждане других стран по рекомендации правительства монаршей особы. Издание The Times указывает, что в каждом случае секретарь кабинета министров уточняет причину и заслуги конкретного человека, заслужившего звание. Однако данные о том, за что в дальнейшем званий лишают, не разглашаются.

На основе проведенного анализа журналисты пришли к выводу, что с 1945 года званий чаще всего лишали за преступления сексуального характера против несовершеннолетних (37 процентов всех случаев) и мошенничество (21 процент).