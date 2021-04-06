Анатолий Сердюков перестанет отвечать за российские самолеты

Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков перестанет курировать «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК), производящую российские самолеты, и займется проблемами импортозамещения в «Концерне Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ), «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) и «Вертолетах России». Об этом рассказал ТАСС вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, назначение на должность председателя совета директоров ОАК Сергея Чемезова обеспечит стабильность во всех процессах. «Ну и как вы, наверное, тоже знаете, что из функциональных обязанностей Анатолия Сердюкова управление процессами в ОАК сегодня уходит, он сосредоточится в это непростое время именно на проблемах организации импортозамещения в концерне КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России"», — отметил Борисов.

В мае 2019 года Сердюков был избран председателем совета директоров ПАО ОАК. Он также занимает должности вице-президента Союза машиностроителей России и председателя совета директоров «Роствертола».

С 2007 по 2012 годы Сердюков занимал должность министра обороны России и покинул ведомство после крупного коррупционного скандала. Во главе Минобороны он инициировал реформу вооруженных сил, разделенную на три этапа. Первый включал в себя сокращение численности в армии (большая часть пришлась на офицерский состав), второй — решение социальных вопросов (повышение денежного довольствия, обеспечение жильем и повышение квалификации военнослужащих), третий — в обновлении вооружения и техники.