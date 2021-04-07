Буйнов пошутил над пунктуационной ошибкой Меладзе фразой «грузинам можно!»

Российский певец Александр Буйнов пошутил над пунктуационной ошибкой коллеги Валерия Меладзе фразой «грузинам можно!». Он прокомментировал подпись к посту на его странице в Instagram.

Меладце выложил фото и подписал его: «На днях я был членом жюри конкурса вокалистов "Яны Мон", проходившего в Уфе. Моей строгости хватило ненадолго».

Одна из подписчиц певца @arinaboik обратила внимание на лишний знак препинания. «Валерий, в последнем предложении запятая лишняя», — написала она, после чего получила ответ от него. «Точно! случайно вышло», — отметил Меладзе и исправил ошибку в публикации.

Буйнов (@buinovofficial) ответил: «Грузинам можно! И еще писать с акцентом!» Меладзе никак не прокомментировал шутку коллеги.

Ранее супруг бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой певец Валерий Меладзе впервые упомянул беременность возлюбленной. «Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни», — подписал фотографию музыкант. Он также намекнул на пополнение в семье и пошутил о недостающем стуле для большой компании.