Российский певец Александр Буйнов попал в больницу. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Артист рассказал, что перенес операцию, однако не пояснил, какую именно. Он отметил, что половина России «живет без этого». Подписчики предположили, что исполнителю удалили камни в почках, желчный пузырь или аппендикс.

«Догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку — был приступ,очень было бубо», — написал Буйнов. По его словам, из-за проблем со здоровьем ему пришлось отменить выступление на фестивале «Славянский базар».

В 2016 году Александр Буйнов оказался в военном госпитале из-за укуса комара. «Челюсть разнесло, как у боксера. Спасибо военному госпиталю РВСН, два укола в задницу, капельница... и вечером в "Крокусе" я уже жених!» — написал тогда музыкант.

Буйнов дебютировал в шоу-бизнесе в составе рок-группы «Скоморохи», которую создал Александр Градский в 1966 году. Он также сотрудничал с советскими коллективами «Цветы» и «Веселые ребята», но преимущественно выступал сольно. Музыкант записал 18 альбомов, последний вышел в 2018 году.