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Москва обвинила Запад в разведке близ Донбасса и российских границ

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны Запада наращивают военную активность на Украине и в Черном море, а также проводят разведку близ Донбасса и российских границ. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что в 2021 году на территории Украины пройдет семь военных учений с участием стран НАТО. «Существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств», — отметила она.

В МИД подчеркнули, что подобные действия Запада вызывают у Москвы серьезную обеспокоенность и негативно сказываются на ситуации в регионе.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.

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