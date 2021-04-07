Олимпийских чемпионов по легкой атлетике из России дисквалифицировали за допинг

Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Срок отстранения спортсменов будет отсчитываться с 7 апреля 2021 года. Все результаты, показанные Антюх и Сильновым с 30 июня 2013 года и 8 июля 2013 года соответственно, будут аннулированы.

Сильнов стал победителем Олимпиады-2008 в Пекине в прыжках в высоту. В его активе также золото на чемпионате Европы-2006. Антюх стала первой на Играх-2012 в Лондоне в беге с барьерами на 400 метров. Кроме того, спортсменка завоевала два золота чемпионатов мира в эстафете 4 по 400 метров.

Сильнов объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года. Антюх ушла из спорта в феврале 2017-го.