Сборную России массово протестировали на допинг перед матчем со Словакией

Сборная России по футболу подверглась массовому тестированию на допинг перед матчем квалификации чемпионата мира-2022 против Словакии. Об этом сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.

Анализы взяли у десяти игроков, имена которых не называются. Отмечается, что допинг-офицеры прибыли в расположение команды рано утром в понедельник, 29 марта. Тестирование прошло в штатном режиме.

В воскресенье, 28 марта, сообщалось, что расположение сборной России покинул защитник «Зандхаузена» Александр Жиров. Это связано с ограничениями на въезд и выезд между Германией, где выступает игрок, и Словакией, где россияне проведут выездной матч.

Игра против Словакии состоится во вторник, 30 марта, в Трнаве. Начало запланировано на 21:45 по московскому времени. Россияне после двух туров квалификации имеют в активе шесть очков и возглавляют группу H.