Подростки заставили самца лягушки стать голубым впервые за 700 лет

Двое подростков из английского графства Стаффордшир начали разводить в неволе остромордых лягушек и заставили одну из особей сменить цвет на голубой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Харви Твитс (Harvey Tweats) и Том Уайтхерст (Tom Whitehurst) начали разводить земноводных в небольшой ванне. Они включали своим подопечным записи кваканья лягушек в брачный период, чтобы они думали, что окружены конкурентами, и поменяли окрас на голубой в надежде привлечь самок.

Твитс и Уайтхерст объявили, что им впервые за 700-летнюю историю экспериментов на территории Великобритании удалось заставить лягушку стать полностью голубой.

Бен Голдсмит (Ben Goldsmith) из департамента охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, финансировал этот проект. «Эти мальчики создали в неволе популяцию рептилий и амфибий, которые обитают в Северной Европе, но редко встречаются в Великобритании», — пояснил он. Голдсмит выразил надежду, что этот вид получится поселить в болота Великобритании, которые сейчас активно восстанавливают после осушения.

Самцы остромордой лягушки в брачный период приобретают серебристо-голубую окраску.

Ранее сообщалось, что ученые, занимавшиеся подсчетом птиц в национальном парке Мароджеджи на Мадагаскаре, заметили полуторасантиметрового паука рода Damastes, который соорудил подобие мешка из пары древесных листьев, соединенных паутиной. В поисках убежища лягушка вида Heterixalus andrakata забралась внутрь и стала его добычей.