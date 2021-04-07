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Российский врач назвал «убивающий» организм продукт

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Хлеб в ежедневном рационе «убивает» организм и поджелудочную. Этот продукт назвал российский врач-диетолог Алексей Ковальков на своем канале в YouTube.

По словам Ковалькова, если сравнить хлеб с сахаром-рафинадом, его уровень гликемического индекса составляет 80, а сахара всего 65. «Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», — подчеркнул он, указав, что хлеб можно есть не чаще двух-трех раз в год.

Медик отметил, что большинство людей не тратят столько энергии, чтобы компенсировать употребление этого продукта, и для «отработки» одного куска хлеба надо час заниматься в спортзале.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что хлеб можно заменить разными крупами и крупяными блюдами. По словам Гинзбурга, полезным хлебом можно считать хлеб с пищевыми волокнами. Он достаточно сытный и совсем не калорийный, подчеркнул врач.

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