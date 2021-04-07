Глава МИД Украины назвал условие открытия огня по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие открытия огня по Донбассу. Он рассказал об этом в интервью французской газете Liberation.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — сказал Кулеба.

По его словам, Киев был удовлетворен вступившим в силу 27 июля 2020 года режимом прекращения огня, который «работал хорошо до декабря». «Потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — пояснил министр.

Ранее в апреле Кулеба назвал нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе самой масштабной за последние годы и возложил вину за происходящее на юго-востоке Украины на Россию.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.