В лимузине Байдена заметили загадочных пассажиров

В лимузине, которым могут пользоваться только первые лица США, в том числе президент Джо Байден, заметили неизвестных людей. Кадры, на которых запечатлена машина с загадочными пассажирами, опубликовал вашингтонский журналист в своем Telegram-канале.

Как отмечается, ролик был снят во вторник, 6 апреля, в Вашингтоне. На опубликованных кадрах виден лимузин американского лидера, двигающийся в составе кортежа, в котором следовали также несколько автомобилей Секретной службы США, полиции и скорой помощи. Человек, сидящий на пассажирском месте, поднимает руку, приветствуя собравшихся вдоль дороги журналистов и местных жителей. При этом можно заметить, что это не Байден.

В комментариях к видео пользователи соцсетей предположили, что мужчина в лимузине мог быть директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи или основателем корпорации Microsoft Билл Гейтс. Другие шутили, что незнакомец напоминает им актера Джима Керри.

Позже были опубликованы снимки, на которых удалось запечатлеть и других пассажиров. Есть ли среди них американский президент — неясно.

Ранее в апреле внешний вид супруги Байдена Джилл во время высадки из самолета в аэропорту Вашингтона стал предметом споров в сети. Внимание американцев, в частности, привлекли сетчатые чулки 69-летней первой леди страны.