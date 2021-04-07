Подсчитаны убытки от действий «тигренка с Уолл-стрит»

Швейцарский инвестбанк Credit Suisse подсчитал убытки от действий трейдера Билла Хвана, прозванного «тигренком с Уолл-стрит», и его хедж-фонда Archegos, говорится в заявлении финансового холдинга.

Убытки Credit Suisse за первый квартал 2021 года составили 4,4 миллиарда швейцарских франков (4,7 миллиарда долларов). Большая их часть стала следствием действий Хвана, чей фонд активно сотрудничал с инвестбанком.

В результате Credit Suisse не сможет выплатить дивиденды акционерам, приостанавливает программу обратного выкупа акций (рассматривается в качестве альтернативы дивидендам) и увольняет двух топ-менеджеров, ответственных за провал.

Хедж-фонд Archegos Capital Management был основан трейдером и профессиональным управляющим активами Биллом Хваном, которого называют «тигренком с Уолл-стрит» из-за того, что в начале карьеры он управлял фондом Tiger Asia.

Стратегия Archegos была построена на покупке свопов на общий доход — производных инструментов, выпускаемых крупными банками и инвесткомпаниями. Их смысл заключается в том, что покупатель платит регулярную премию за право получать и распоряжаться доходом от владения базовыми активами — обычными биржевыми инструментами. В случае, если базовые активы дешевеют, держатель свопа выплачивает его эмитенту часть разницы.

Archegos купил свопы, стоимость базовых активов по которым в несколько раз превышала размер собственных средств фонда. После резкого падения их цены фонд не смог выполнить обязательства перед эмитентами свопов и был вынужден распродавать базовые активы, чем спровоцировал обвал фондового рынка США.

Расследованием деятельности Archegos, от которого пострадал не только Credit Suisse, но и другие крупные банки, выпускавшие свопы, уже заняла Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).