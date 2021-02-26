Американцев успокоили относительно будущего экономики

Глава одного из крупнейших в мире инвестбанков Standard Chartered Билл Уинтерс в интервью CNBC успокоил американцев относительно будущего национальной экономики на фоне ситуации на фондовом рынке.

По словам финансиста, фондовый рынок сейчас подвержен спекулятивному ажиотажу, что чревато скорым «схлопыванием» ценовых «пузырей». При этом бумаги компаний из некоторых секторов, в первую очередь банковского, напротив, недооценены.

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Общая же тенденция на рынке характеризуется склонностью к подорожанию акций. Это отражается в динамике цен фьючерсов на многие индексы, в том числе на ведущий промышленный индекс Dow Jones, фьючерсы на который в конце февраля подорожали до рекордного уровня.

В связи с этим некоторые экономисты опасаются роста инфляции, особенно на фоне новых программ поддержки от правительства и Федеральной резервной системы (ФРС), а также предельно низких ставок. Дополнительным фактором для беспокойства стал рост доходности облигаций (что означает снижение их цен и косвенно свидетельствует о переориентации инвесторов на рынок акций).

Однако такая ситуация не угрожает экономике в целом, уверен Уинтерс. По его словам, мягкая денежно-кредитная политика ФРС и стимулирующие меры могут привести к инфляции лишь в краткосрочной перспективе.